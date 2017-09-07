Убившему надгробным крестом собутыльника предпринимателю снизили срок

Владелец магазина ритуальных услуг в Ярцево Смоленской области проведет шесть с половиной лет в колонии за убийство, совершенное им в 2015 году. Об этом сообщает «АиФ-Смоленск» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие установило, что 20 июня 2015 года обвиняемый с тремя знакомыми выпивал в своем магазине. Хозяину торговой точки не понравилось поведение гостей, он схватил деревянный крест и избил одного из собутыльников. От полученных ран тот умер в больнице.

Суд первой инстанции приговорил виновного к семи с половиной годам лишения свободы. В результате апелляции срок снизили на один год.

2 июня на севере Москвы 35-летняя женщина избила молотком 10-летнего сына, после чего попыталась покончить с собой. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что основной версией произошедшего является внезапное нарушение психического здоровья москвички.

В феврале 2017 года в Подольске 36-летняя женщина бутылочкой для молочных смесей забила до смерти своего семимесячного сына.