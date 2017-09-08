Объявлены лауреаты премии имени Политковской

В Москве объявлены лауреаты премии Союза журналистов России (СЖР) «Камертон» имени Анны Политковской. Лауреатами стали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина, передает ТАСС.

Церемония вручения состоялась в Московской государственной консерватории имени Чайковского в пятницу, 8 сентября, в День международной солидарности журналистов. Награду победителям вручил председатель СЖР Всеволод Богданов.

«Мы награждаем Евгения Поддубного, который сейчас не с нами, потому что он ведет очередной репортаж с самой горячей точки нашей планеты — из Сирии. Кроме того, решением секретариата СЖР лауреатом премии выбрана журналистка Юлия Латынина», — сказал Богданов.

«Это международный праздник, когда мы собираемся, вспоминаем наших близких, родных и любимых», — добавил глава Союза журналистов России.

СЖР учредил премию имени Анны Политковской за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы 30 августа 2013 года.

Журналист «Новой Газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. По уголовному делу об убийстве задержаны и осуждены несколько предполагаемых исполнителей преступления. Заказчики убийства не установлены.