Бывший идеолог движения «Наши» заявил о президентских амбициях

Российский общественный деятель, бывший руководитель православного корпуса движения «Наши» Борис Якеменко заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он отметил, что хотел бы пойти на выборы самовыдвиженцем. «Мне бы не хотелось опираться на какую-то партию. Президентская кампания еще не началась, поэтому сейчас я постараюсь подготовить хотя бы какие-то площадки, на которых можно будет этот процесс начать и затем потихонечку, как положено»», — рассказал Якеменко.

Якеменко сообщил и о своих сторонниках, в число которых входят его бывшие студенты и бывшие члены движения «Наши». «Они мне уже сейчас пишут, спрашивают, могут ли они для меня что-то сделать. Тем более, они все из разных городов», — указал он.

Также Якеменко рассказал о своей предвыборной программе: ее основой будет принцип обращения к каждому человеку с вопросом: «а что он будет делать через 20 лет, когда технологии фактически вытеснят его из общества, когда оно практически перестанет существовать, оно будет встроено в сеть интернет?». Мне кажется, что одна из задач руководителя страны состоит в том, что нужно объяснить людям, где их место, и постараться вместе с ними его найти. Поэтому на этом постулате должна строиться вся будущая программа», — отметил Якеменко.

Касаясь экономической части своей программы, он сообщил, что хотел бы привлечь к работе над ней студентов экономических вузов и экономических отделений. «Я не хотел бы обращаться к экспертам, на которых замылился глаз. Мне хотелось бы, чтобы молодые люди решали, где они будут жить через 20 лет», — сказал Якеменко.

Общественно-политическое движение «Наши» было создано в 2005 году. Через семь лет на его базе появилась партия «Умная Россия». 1 декабря 2016 года Верховный суд России ликвидировал ее за нарушение закона о политических партиях, в частности, отсутствие финансовых отчетов.

Следующие выборы президента России состоятся в 2018 году. По закону избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении.

