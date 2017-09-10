Двух человек задержали в Пскове за агитацию

Полицейские задержали в Пскове двух женщин, которые в день выборов распространяли агитационные материалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря псковского губернатора Оксану Ширан.

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По ее словам, женщины при задержании утверждали, что раздают визитки с предложением о трудоустройстве.

«На самом деле у них были обнаружены папки с документами для проведения агитационной деятельности на возмездной основе в интересах партии "Справедливая Россия"», — привела данные полиции Ширан.

По факту нарушения проводится проверка, задержанные доставлены для разбирательства в участок.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на избирательном участке в Саратове произошла драка. Ее участником стал наблюдатель, который, по предварительным данным, требовал предоставить ему доступ к паспортным данным избирателей, что выходит за рамки его полномочий.

В единый день голосования, 10 сентября, в Пскове проходят выборы в городскую думу. На 15 мандатов претендуют почти 350 кандидатов. Всего по России проходит свыше 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня.

