По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП под Екатеринбургом, в результате которого погибли восемь человек и пострадали четыре. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Главном управлении МВД России по Свердловской области.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). «Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в субботу, 9 сентября, около 17:30 по местному времени (15:30 мск) на 24-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, у самосвала на ходу оторвалось одно из колес, и он завалился на бок. В одной из машин находились шесть человек, трое из которых выжили, в другой — пять человек: все они погибли.