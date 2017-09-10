Пассажирский лайнер экстренно сел в Саратове из-за возможного отказа двигателя

Пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находились более 70 пассажиров, экстренно сел в саратовском аэропорту. Об этом в воскресенье, 10 сентября, РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

«Вынужденную посадку выполнил самолет Ан-148, выполнявший рейс из Кирова в Симферополь. Во время полета сработал датчик отказа двигателя», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 72 пассажира.

Людей в пункт назначения авиакомпания планирует доставить другим рейсом. Обстоятельства инцидента выясняются.

9 сентября самолет авиакомпании «Россия», который направлялся из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Во время полета у самолета сработал датчик неисправности системы кондиционирования.