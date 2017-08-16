Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за членовредительства пассажира

Самолет китайской авиакомпании экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за пьяного дебошира. Мужчину пришлось высадить из лайнера, передает «Интерфакс».

Как рассказал агентству источник в столичной воздушной гавани, инцидент произошел в ночь на среду, 16 августа. Летевший из Франкфурта-на-Майне в Пекин лайнер запросил у диспетчеров незапланированную посадку в Москве.

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Оказалось, что один из пассажиров самолета, гражданин КНР, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал наносить себе увечья. Он, в частности, разбил бортовую посуду и порезал руку.

После приземления на борт воздушного судна поднялись полицейские и медики. Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Однако перевозчик (название компании не уточняется) отказал пассажиру в перелете. В итоге мужчину выдворили из лайнера вместе с родными. Дальнейшая судьба туристов неизвестна.

В июле 11-летнего китайского мальчика сняли с рейса британской авиакомпании Virgin Atlantic в аэропорту Шанхая.

