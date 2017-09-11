Семь ехавших на свадьбу казахстанцев погибли из-за лопнувшего колеса

В Казахстане семь человек погибли в ДТП, причиной которого стало лопнувшее колесо. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев аварии.

Инцидент произошел накануне в селе Бейнеу Мангистауской области. У автомобиля Toyota лопнуло колесо, в результате чего его занесло, и он врезался в забор одного из домов.

В аварии, по информации собеседника агентства, погибли семь человек, включая водителя и двоих детей.

По словам сельчан, все участники ДТП являются близкими родственниками. «Водитель в тот вечер вместе с родными ехал на свадьбу, все они погибли. Супруга водителя осталась дома», — рассказали очевидцы.

Официального подтверждения случившегося пока нет.

