Случайный прохожий попытался отыскать скинхеда в прямом эфире новостей

Во время новостного репортажа в прямом эфире британского телеканала Sky News случайный прохожий подошел к ведущему и попытался выяснить, не пробегал ли мимо некий скинхед. Фрагмент эфира опубликован на YouTube-канале MXM Video.

Политический журналист Льюис Гудол (Lewis Goodall) освещал экстренное совещание правительства Великобритании.

«Вы не видели скинхеда с мобильным телефоном?» — произнес мужчина в камеру.

Репортер не стал прерываться и предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Прохожий еще некоторое время не уходил из кадра, что вызвало у журналиста улыбку.