В отдаленные поселки Таймыра начнут поставлять медикаменты во время праздников

В отдаленные поселки Таймыра, где нет аптек, начнут поставлять лекарства, передает ТАСС в понедельник, 11 сентября.
Медикаменты планируется привозить во время больших праздников — дней оленевода и рыбака — когда населенные пункты посещают кочевники-оленеводы.
Доставкой займется предприятие «Губерниские аптеки», находящееся в собственности региона.
До настоящее время лекарства в регионе продавались в отдельный аптечных пунктах, а также в отделениях на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), куда медикаменты направляются согласно заказам.