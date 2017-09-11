В отдаленные поселки Таймыра начнут поставлять медикаменты во время праздников

В отдаленные поселки Таймыра, где нет аптек, начнут поставлять лекарства, передает ТАСС в понедельник, 11 сентября.

Медикаменты планируется привозить во время больших праздников — дней оленевода и рыбака — когда населенные пункты посещают кочевники-оленеводы.

Доставкой займется предприятие «Губерниские аптеки», находящееся в собственности региона.

До настоящее время лекарства в регионе продавались в отдельный аптечных пунктах, а также в отделениях на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), куда медикаменты направляются согласно заказам.

