Полиция Барселоны эвакуировала людей из собора Саграда Фамилия. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Reuters.

Корреспондент агентства сообщил о прибытии саперов к главной туристической достопримечательности города. Территория вокруг храма оцеплена. Помимо Саграда Фамилия, посетителей выгнали из близлежащих магазинов.

В полиции рассказали, что проводится антитеррористическая операция, в ее ходе была проведена проверка собора. Подозрения стражей порядка вызвал припаркованный у собора грузовик.

19 августа испанские СМИ выяснили, что террористы, напавшие на прохожих на туристической улице Рамбла в Барселоне, планировали взорвать заминированные грузовики около этого собора. Планам боевиков помешало случайное срабатывание бомбы в их логове в населенном пункте Альканар, и преступники были вынуждены сменить тактику. В результате жертвами атаки 17 августа стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным полиции, ранения получили граждане 34 государств.