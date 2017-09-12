Бразильские золотодобытчики похвастались убийством 10 аборигенов Амазонии

Власти Бразилии начали расследование убийств аборигенов Амазонии в долине Джавари (Vale do Javari), предположительно совершенных нелегальными золотодобытчиками. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.

Преступления пока не подтверждены. Следователям предстоит проплыть в лодке 12 дней, чтобы добраться до места происшествия.

Информация о возможных убийствах поступила в прокуратуру от представителей коренных народов. По их словам, золотодобытчики хвастались в баре в городке у границы с Колумбией, что убили около 10 туземцев. При этом они показывали другим посетителям заведения трофей — якобы отнятое у одного из убитых весло с резьбой по дереву, уточняет Daily Mail.

«Они говорили, что бросили их [тела] в реку», — цитирует аборигенов координатор бразильского Национального фонда индейцев (FUNAI) Лейла Сотто-Майер (Leila Sotto-Maior).

Отмечается, что убийства могли быть совершены еще в начале августа, что затрудняет расследование.

Представители общественных организаций пояснили, что на такой большой территории, как долина Джавари, сложно контролировать безопасность местных обитателей.

По информации из открытых источников, в долине Джавари в Бразилии проживает около трех тысяч аборигенов. Некоторые из племен бесконтактные и состоят всего из нескольких десятков человек.