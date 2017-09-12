Новые iPhone сочли устаревшими

Пользователи сети посмеялись над решением Apple презентовать iPhone 8 перед тем, как продемонстрировать iPhone X. Юзеры отметили, что iPhone 8 и 8 Plus устарели уже на презентации.

— Доверие и Тимплей (@_vesag) 12 сентября 2017, 18:24

Некоторые отметили, что новые смартфоны внешне практически не отличаются от iPhone 7.

Пользователи также поиронизировали над обещанной беспроводной зарядкой.

Ранее в ходе презентации в Калифорнии Apple представила смартфоны iPhone 8 и 8 Plus. Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7. Они получили заднюю крышку из стекла и беспроводную зарядку. Гаджеты доступны в трех цветах: черном, серебряном и розовом.

Также Apple представила iPhone X с безрамочным экраном и новые Apple Watch.