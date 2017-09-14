Начальник аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб

Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане погиб, провожая вертолет с президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Когда вертолет президента стал подниматься, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все произошло в среду, 13 сентября.

В МВД добавили, что Максудшоев получил несовместимые с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.

Из Хорога вертолет с Рахмоном отправился в Душанбе. Отреагировал ли как-то президент на инцидент с начальником аэропорта, не сообщается.