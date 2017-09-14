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Украинские чиновники встретили судно с углем из США пением гимна

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Украинские официальные лица встретили первую партию угля из США пением гимна. Видео этого события опубликовал портал «Без табу».

Американское судно Ocean Ambitious прибыло в порт Южный неподалеку от Одессы с грузом — 62 тысячи тонн энергетического угля. Как отмечает издание «Страна», делегацию украинских официальных лиц на встрече возглавлял министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

В марте 2017 года поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за устроенной украинскими националистами блокады железных и автомобильных дорог. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду непризнанных республик.

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