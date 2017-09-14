Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Белоруссию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гражданам страны опасно находиться на территории Белоруссии. Об этом в четверг, 14 сентября, он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить», — заявил Климкин.

Он добавил, что российские спецслужбы последовательно работают против украинцев.

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31 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала, что Белоруссия на словах является партнером Киева, «а на самом деле действует совсем по-другому». «На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас», — отметила она. В ответ министерство иностранных дел Белоруссии вызвало украинского дипломата Валерия Джигуна. «Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Президенты Украины и Белоруссии регулярно общаются по телефону и встречаются лично. Последний раз Александр Лукашенко был с визитом в Киеве 20-21 июля. «Вы можете рассчитывать, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем», — сказал он украинскому коллеге Петру Порошенко.