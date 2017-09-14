«Норникель» задействовал в арктическом экомарафоне более 3500 волонтеров

Более 3500 волонтеров удалось задействовать «Норникелю» в корпоративном арктическом экомарафоне. Об этом сообщается на сайте компании.

«Лучшим волонтёрским командам "ПонесЛось!" (оценивалась не только активность сотрудников компании, но творческий подход к выполнению экологических заданий марафона) компания вручила денежные сертификаты номиналом 50 000, 75 000, 100 000 рублей», — отмечен в тексте. И эти средства будут потрачены на новые природоохранные мероприятия.

С мая по сентябрь сотрудники компании провели более 70 акций различного масштаба: сбор мусора, благоустройство парковых и заповедных зон. В рамках этих мероприятий высажено более тысячи деревьев и кустарников.

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В ряде случаев работников «Норникеля» сопровождали представители Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Целями волонтерских мероприятий, как отмечают в компании, является не только забота о природе, но и помощь в развитии социальной городской среды.

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что «Норникель» занял второе место в рейтинге экологической активности среди российских компаний топливно-энергетического и металлургического сектора. Всего в этом списке 33 компании, а первое место с незначительным отрывом занял «Газпром». Также среди лидеров компании «Россети» и «Русал».

Программы «Норникеля» были отмечены WWF, кроме того компания получила Гран-при За экологическую ответственность на конкурсе РСПП среди лидеров российского бизнеса. Кроме того, высокую оценку экспертов получил уникальный проект по закрытию Никелевого завода в Норильске.