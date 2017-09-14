Станислав Пушпур возглавил pr-агентство «Тайный Советник»

Совет директоров коммуникационной группы «Тайный Советник» принял решение назначить новым генеральным директором pr-агентства «Тайный Советник» Станислава Пушпура. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Татьяна Фирсова, руководившая агентством с 2006 года, покинула холдинг и займется развитием собственного проекта.

«Татьяна внесла большой вклад в становление и развитие холдинга «Тайный Советник», являющегося на сегодняшний день одним из признанных лидеров российского pr-рынка. Компания выражает ей глубокую благодарность и желает успеха в новых начинаниях», — отмечается в релизе.

Станислав Пушпур пришел в компанию в 2001 году. В 2004-2009 годах возглавлял отдел копирайта, с 2009 году являлся менеджером по работе с клиентами, а с 2013-го — заместителем гендиректора агентства. До прихода в агентство он работал в федеральных общественно-политических СМИ и информагентствах.

PR-агентство «Тайный Советник», основанное в 1995 году, одно из старейших в современной России. В настоящий момент агентство является структурным подразделением созданной на его базе коммуникационной группы «Тайный Советник», предоставляющей широкий спектр услуг в области коммуникационных технологий.

