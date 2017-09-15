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Отработавший полвека буксир стал памятником на новой площади в Дудинке

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В Дудинке к 350-летию города открыли новою площадь Портовиков, передает ТАСС в пятницу, 15 сентября.

Площадь украсил буксирный теплоход БТ-337, который почти полвека отработал в морском порту. Теперь он превращен в памятник.

Судно передал в подарок городу «Норникель», пишет «Таймырский телеграф». Эта же компания оказала финподдержку работам по благоустройству новой площади, общая стоимость которых составила 18,5 миллионов рублей.

«Мы понимаем, что Дудинка и порт – это абсолютно неразделимые вещи, - пояснил глава Таймырского района Сергей Ткаченко. - Площадь основного в городе предприятия должна выглядеть достойно. И вся необходимая работа была проделана. На следующий год мы площадь озеленим. И работы по благоустройству объекта продолжим: мы бы с удовольствием в перспективе поставили здесь знак первооткрывателям Дудинки».

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