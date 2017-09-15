Уральского дворника наградили за спасение выброшенного младенца

В Екатеринбурге дворник Бактыбек Базарбаев получил премию от руководства своей управляющей компании за спасение выброшенного на улицу младенца, пишет «Комсомольская правда на Урале» в пятницу, 15 сентября.

Мужчина нашел мальчика во дворе дома на Технической улице в висевшем на заборе полиэтиленовом пакете, завернул в кофту и вызвал скорую помощь. Внимание дворника привлекло то, что в пакете что-то шевелилось, и сначала он подумал, что это животное.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Медики забрали ребенка и оказали ему помощь, а Базарбаев дал объяснения о случившемся в полиции.

В настоящее время младенцу подыскивают другую семью.

«Мать ребенка пока найти не удалось, — рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — Но если ее все-таки отыщут, в действиях женщины могут усмотреть статью — "Оставление в опасности». Ее могут лишить свободы сроком на 1 год».

В феврале 2016 года сообщалось, что московский дворник нашел живого младенца в мусоропроводе жилой многоэтажки. Ребенка госпитализировали, а его 38-летнюю мать задержали.