Трамп предложил отключить интернет

Президент США Дональд Трамп после теракта в метро Лондона выступил с предложением отключить интернет. Об этом политик написал в своем Twitter в пятницу, 15 сентября.

«С лузерами-террористами необходимо обращаться жестче. Основным инструментом вербовки в их ряды является интернет, так что нам стоит отключить его и использовать лучше!» — написал Трамп.

В пятницу в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате взрыва пострадали 29 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). При этом бывший глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Великобритании генерал-майор Чип Чапман заявил, что нынешнее взрывное устройство не похоже на взрывчатку боевиков ИГ.