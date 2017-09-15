В ЛНР задержали пятерых подозреваемых в организации июльских взрывов

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет сообщил о задержании пяти подозреваемых в причастности к взрывам в Луганске в июле. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 15 сентября, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«Сотрудниками МВД раскрыто дело о двойном подрыве в центре нашей столицы — Луганске. Пятеро граждан были задержаны и находятся сейчас в следственном изоляторе нашей республики. К сожалению, остальные успели пересечь линию разграничения и сейчас находятся в городе Харькове», — заявил Корнет. Он уточнил, что всего в группировке было восемь человек.

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По его словам, задержанные дают признательные показания, им грозит пожизненное лишение свободы. «Хочу отметить, что данная группа была создана еще в 2014 году под эгидой СБУ и задачи ставились — это создание панических настроений путем кровавых преступлений: убийств, разбоев, а также совершение террористических актов на объектах инфраструктуры», — сообщил глава МВД ЛНР.

7 июля в Луганске произошли два взрыва. В результате первого теракта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, пострадали еще пять человек. Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от Дома правительства ЛНР. Затем прогремел второй взрыв. Пострадали два человека.