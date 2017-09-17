В Киргизии зафиксирована вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор предупредил россиян о трех случаях заболевания кожной формой сибирской язвы в Киргизии. Сообщение появилось на сайте ведомства в воскресенье, 17 сентября.

Отмечается, что вспышка зафиксирована в Ат-Башинском районе Нарынской области. «По данным эпидемиологического расследования случаи заболеваний связаны с разделкой туши инфицированного животного. На территории района введен карантин, определен круг контактов, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, проводятся мероприятия по изъятию и уничтожению зараженной мясной продукции», — сказано в сообщении.

8 сентября Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения сибирской язвой в Италии. Тогда она была обнаружена у четырех погибших коров в Риме. Трупы животных были уничтожены.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется высоким уровнем смертности при отсутствии лечения (до 90 процентов) и может привести к летальному исходу даже в случае оказания медицинской помощи. Источниками заражения обычно служат крупный рогатый скот, лошади, козы, овцы, верблюды.

