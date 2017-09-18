Силовые структуры
 

В Подмосковье командира роты ДПС осудили за использование алкотестера с подвохом

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Ногинский городской суд Московской области приговорил бывшего командира роты ДПС к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию взяток, полученных при помощи алкотестера, дающего ложные показания. Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР)
по Московской области Елена Фокина.

По ее словам, командир 5-го батальона 2-го полка ДПС Алексей Викулин и три подчиненных ему офицера использовали специальный контрафактный алкотестер. Прибор в любом случае показывал наличие спирта в выдохе водителя. Угрожая лишением прав, госавтоинспектора требовали деньги.

«Потерпевшими по делу признаны восемь человек, общая сумма полученных от них взяток составила около полумиллиона рублей», — сказала Фокина.

Она уточнила, что все преступления были совершены в период с декабря 2015 года по май 2016 года в Подмосковье, на подмосковном участке трассы М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Суды над тремя соучастниками Викулина, так же офицерами ДПС, сейчас продолжаются.

12 января стало известно, что сборщик металлолома из Челябинска, который стал первым посетителем местного вытрезвителя, сломал алкотестер. После того, как мужчина выдохнул, прибор завис и отключился.

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