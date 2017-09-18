Номер мобильного телефона Макрона слили в сеть

Номер личного мобильного президента Франции Эммануэля Макрона был выложен неизвестными злоумышленниками на одном из сайтов. Об этом сообщает BFMTV.

Публикация произошла после того, как у одного из журналистов, имевших прямой контакт с главой государства, был украден телефон.

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Как утверждает телеканал, в результате Макрону пришло множество сообщений, в том числе не совсем лестных, а в одном из них содержались угрозы. Спецслужбы приняли необходимые меры, чтобы обнаружить автора послания.

Сотрудники администрации президента связались с владельцами сайта, чтобы те убрали лишнюю информацию. Однако хозяева страницы заявили, что никаких секретных данных не публиковали — этот телефонный номер не использовался для передачи конфиденциальной информации и сохранился за Макроном еще с тех времен, когда он не был главой государства.

Как уточняет BFMTV, у французского лидера есть второй, хорошо защищенный телефон, который он использует для общения с членами правительства и другими официальными лицами.