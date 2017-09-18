Годовалый ребенок на Камчатке умер после лечения от ОРВИ

Следователи в Петропавловске-Камчатском начали проверку по факту смерти 12-месячного мальчика, которого родители лечили от ОРВИ. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 18 сентября.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, и, по ее результатам, дадут юридическую оценку действиям врачей.

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По предварительным данным, 12 сентября у ребенка поднялась температура. Родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывший врач диагностировал симптомы ОРВИ и выписал необходимые лекарства. Однако это не привело к выздоровлению: через четыре дня состояние младенца резко ухудшилось, начались судороги. Родители вновь вызвали медиков, но после нескольких попыток реанимировать мальчика врачи констатировали его смерть.

Инцидентом заинтересовались и в министерстве здравоохранения Камчатского края, сообщает «Камчатка-Информ». По данным ведомства, «умерший мальчик с рождения страдал серьезными нарушениями здоровья».

«У него было диагностировано заболевание с тяжелыми осложнениями на различные органы, — цитирует издание представителей регионального Минздрава. — Ребенок находился под постоянным активным наблюдением врачей поликлиники по месту жительства и краевой детской больницы, стоял на учете в кабинете катамнеза. Мальчик получал необходимую медицинскую помощь, лечение дорогостоящими препаратами».

В феврале сообщалось, что от ОРВИ погиб 14-летний хоккеист школы подольского «Витязя» Илья Солнышкин. После двух ударов в живот спортсмен потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти подростка: выяснилось, что у него было вирусное поражение всех ребер.