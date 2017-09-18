Раскрыты подробности смерти Зураба Соткилавы

Причиной смерти оперного певца Зураба Соткилавы стало онкологическое заболевание. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, народный артист СССР был госпитализирован с недугом в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина при Министерстве здравоохранения России месяц назад. Последние три недели Соткилава находился в реанимации.

Супруга оперного певца заявила, что церемония прощания и похороны Соткилавы состоятся в Грузии.

О кончине артиста генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ранее в понедельник. Соткилаве было 80 лет. В 2015-м артисту поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы». Певец прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся на сцену.