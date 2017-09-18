В Сент-Луисе задержали 80 участников протестов против оправдания убийцы негра

Полицейские американского Сент-Луиса (штат Миссури) задержали 80 участников протестов против оправдательного приговора, вынесенного бывшему белому стражу порядка за убийство негра. Об этом сообщает NBC News.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что группы манифестантов попытались устроить беспорядки в центре города. При этом нападению подверглись несколько полицейских: один был доставлен в госпиталь с тяжелыми травмами, против других активисты применили неизвестное химическое вещество.

В своем Twitter полицейское управление Сент-Луиса сообщило, что у задержанных было изъято оружие.

В мэрии заявили, что ряду зданий причинен серьезный ущерб. В то же время активисты призвали своих сторонников продолжить выступления в понедельник, 18 сентября.

Протесты начались 15 сентября после того, как суд Сент-Луиса вынес оправдательный приговор в отношении бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил подозреваемого чернокожего Энтони Ламара Смита.

20 декабря 2011-го Стокли попытался остановить Смита после предполагаемой сделки с наркотиками. Мужчина не подчинился требованию офицера и попытался скрыться на машине. Во время погони полицейский выстрелил в машину подозреваемого и закричал: «Я собираюсь убить этого ублюдка!» Стражу порядка удалось остановить автомобиль злоумышленника, после чего он подошел к машине и пять раз выстрелил в Смита в упор.