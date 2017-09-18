В Таджикистане запретили громко причитать и посыпать голову землей на похоронах

В Таджикистане Комитет по делам религии, Совет улемов (знатоков теории и практики ислама) и Центр исламоведения республики издали руководство для граждан по проведению траурных церемоний и выражения соболезнований. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Asia Plus.

Согласно правилам, обряды похорон и траура должны проходить по ханафитскому мазхабу, который в Таджикистане являются официальным, либо по традициям и обрядам народов и народностей республики. Во время траура разрешается для утешения плакать, однако запрещены громкие причитания, посыпание головы землей, расцарапывание лица и вырывание волос.

Материалы по теме Прости, Аллах Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды

Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды. Подробно регламентированы и другие элементы проведения мероприятий.

В августе министерство образования республики опубликовало требования к внешнему виду учащихся. Согласно правилам, школьникам запрещено носить бороды и длинные волосы. Кроме того, и мальчикам, и девочкам не позволяется носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями или с изображением государственной символики других стран. Спортивные костюмы допускаются только во время занятий физкультурой или проведения субботников.