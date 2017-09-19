Двоих москвичей задержали в Венеции за участие в массовой драке на свадьбе

Двое москвичей и один гражданин Болгарии задержаны итальянскими полицейскими за участие в драке, возникшей на свадьбе в одном из роскошных отелей на острове Сан-Климент (Венеция). Об этом сообщает Corriere del Veneto.

На торжество были приглашены около 250 гостей. На третий день празднования между россиянами и гражданином Болгарии вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Участников потасовки пытались разнять сотрудники охраны отеля, а также официанты. Однако им не удалось привести в чувство противников, и они вызвали на место происшествия наряд полиции.

Стражи порядка доставили троих драчунов в участок. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Легкие травмы получили также сотрудники гостиницы, однако обращаться в правоохранительные органы они отказались.

Имена участников дебоша, а также причина, по которой возникла ссора, не сообщаются.

15 июля 2013 года на свадьбе в Великобритании между приглашенными на торжество гостями произошла драка. Конфликт возник после того, как брат жениха, минуя очередь к столу с закусками, подошел к нему, чтобы взять кусок курицы для своего сына, что не устроило другого гостя.