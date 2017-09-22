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На встрече Эрдогана с членами турецкой диаспоры в Нью-Йорке произошла драка

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед представителями турецкой диаспоры, проживающими в США. Когда он произносил свою речь, в зале вскочил мужчина и закричал: «Ты террорист. Вон из моей страны!» Его поддержали несколько человек. Сторонники турецкого лидера начали скандировать его имя, чтобы заглушить выкрики недовольных. Между носителями различных точек зрения на политику Эрдогана завязалась потасовка. Драку пресекли сотрудники службы безопасности, которые вывели дебоширов из зала. Видео инцидента публикует The New York Times.

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