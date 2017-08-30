Охранникам-драчунам Эрдогана пригрозили 15 годами тюрьмы в США

В США суд предъявил обвинения 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также двум американцам и двум канадцам за драку около резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Hürriyet Daily News.

По сведениям издания, их обвиняют в «сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью по мотивам личной ненависти». За это им грозит до 15 лет тюрьмы.

Некоторым предъявлены и другие обвинения, отмечает газета. В настоящее время всего двое из 19 обвиняемых находятся под стражей.

16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. В потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента. В результате пострадали 11 человек.

Турецкая дипмиссия в США обвинила в инциденте демонстрантов, связанных с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает запрещенной.