Суд в Британии признал виновной занявшуюся сексом пару в пиццерии

Суд британского города Скарборо признал виновными жителей соседнего Бридлингтона Даниэлу Херст и Крейга Смита в том, что они устроили оргию в пиццерии сети Domino`s в феврале этого года. Как сообщает Daily Mail, парочке грозит тюремное заключение.

Основным доказательством обвинения стала 18-минутная запись с камеры видеонаблюдения, на которой парочка заказала обед, и в ожидании предалась любовным утехам неподалеку от кассы.

Херст признала себя виновной в нарушении общественного порядка и неприличном поведении. В свое оправдание она заявила, что у нее широкий взгляд на секс в публичных местах, ей нравятся острые ощущения. Смит отсутствовал на заседании, поскольку отбывает тюремный срок за нанесение тяжких телесных повреждений в пьяной драке. Обвинение было предъявлено ему заочно.

Суд вынесет вердикт 17 октября.

4 июля суд в Финляндии приговорил мужчину к 14 месяцам условно за покупку невинности 16-летней жительницы города Тампере. Мать девушки узнала от ее друзей, что дочь продала девственность через интернет, и обратилась в социальную службу. Та, в свою очередь, сообщила полиции. В ходе расследования выяснилось, что в 2015 году девушка списалась в мессенджере с мужчиной 1987 года рождения, и он предложил ей секс. Когда близость состоялась, она получила 200 евро.