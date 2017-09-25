Дерево спасло жизнь упавшему в 300-метровую пропасть жителю Чечни

Мужчина, упавший в 300-метровую пропасть в горах Чечни, выжил, сумев зацепиться за ветку дерева. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел, когда трое жителей высокогорного села Шаро-Аргун собирали лесные орехи. Один из них слишком близко подошел к обрыву, поскользнулся и сорвался вниз. Жизнь 20-летнему горцу спасло растущее на склоне дерево: прокатившись по склону около 150 метров, мужчина смог ухватиться за ветку.

«Дальше еще 150 метров крутого склона, сменяющегося обрывами и гравийной дорогой. Не зацепись он за дерево, трагедии было бы не избежать», — отметил начальник пожарной части №19 по охране Шатойского района Халид Ахмадов.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. С помощью альпинистского снаряжения они добрались до пострадавшего и спустили его вниз к автодороге. Мужчину госпитализировали в местную больницу. Всего в спасательной операции были задействованы более 30 сотрудников МЧС и добровольцы.

Ранее в сентябре туристка из Екатеринбурга погибла на горном хребте Инзерские Зубчатки в Башкирии, сорвавшись с 20-метровой высоты. Вместе девушкой с высоты упал и ее спутник, которому удалось выжить. Мужчина в стабильно тяжелом состоянии с множественными переломами был доставлен в больницу.