Культура
 

Вышел трейлер третьей полнометражки «Смешариков»

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В сети появился проморолик полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю». Клип опубликован на YouTube-канале TVSmeshariki.

По сюжету анимационной ленты Крош обращается в агентство путешествий во времени «Дежавю», чтобы устроить Копатычу незабываемый день рождения. Из-за ошибки все смешарики оказываются в разных эпохах, и Крошу приходится спасать своих друзей.

Премьера запланирована на 28 апреля 2018 года.

Режиссером мультфильма выступил Денис Чернов, создатель мультсериала «Смешарики» и двух предыдущих полнометражек — «Смешарики: Начало» (2011 год) и «Смешарики: Легенда о Золотом драконе» (2016 год).

Телепроект «Смешарики» основан в 2003 году, появился на российских каналах в 2004-м. Сериал получил популярность и за рубежом — он переведен на 15 языков и в разное время транслировался в 60 странах мира.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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