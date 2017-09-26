Вышел трейлер третьей полнометражки «Смешариков»

В сети появился проморолик полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю». Клип опубликован на YouTube-канале TVSmeshariki.

По сюжету анимационной ленты Крош обращается в агентство путешествий во времени «Дежавю», чтобы устроить Копатычу незабываемый день рождения. Из-за ошибки все смешарики оказываются в разных эпохах, и Крошу приходится спасать своих друзей.

Премьера запланирована на 28 апреля 2018 года.

Режиссером мультфильма выступил Денис Чернов, создатель мультсериала «Смешарики» и двух предыдущих полнометражек — «Смешарики: Начало» (2011 год) и «Смешарики: Легенда о Золотом драконе» (2016 год).

Телепроект «Смешарики» основан в 2003 году, появился на российских каналах в 2004-м. Сериал получил популярность и за рубежом — он переведен на 15 языков и в разное время транслировался в 60 странах мира.