В Великобритании разоблачили пировавшую на поминках халявщицу

В Великобритании в городке Слау (графство Беркшир) к западу от Лондона разоблачили 65-летнюю мошенницу Терезу Дойл, которая на протяжении 14 лет посещала поминки незнакомых ей людей ради угощения. Об этом сообщает BFMTV.

На протяжении многих лет Дойл проворачивала один и тот же трюк. Она приезжала на велосипеде к церкви, где проходила поминальная церемония. Перед тем, как войти, самозванка переодевалась в траурное платье и брала с собой контейнер для еды.

Смешавшись с группой родственников усопшего, Дойл подходила к столам с поминальной трапезой, набивала судки едой и быстро уходила.

На случай вопросов от знакомых и друзей покойного, мошенница выдумывала небольшую легенду о том, что они когда-то работали вместе. Именно этот момент и помог разоблачить самозванку. Мать одной из умерших обратилась к Дойл с вопросом, откуда она знала ее дочь. Та ответила, что они трудились официантками в одном из кафе. «Но моя дочь никогда не работала в ресторане», — вспомнила обманутая женщина.

Несмотря на разоблачение, мошеннице не грозит никакое наказание. А настоятель местной церкви, где проходят поминки, заявил, что не может запретить Дойл посещать траурные мероприятия, так как она католичка и может скорбеть вместе с другими.