Британскую туристку в Греции загрызли волки

Британская туристка Целия Холлингворт погибла в Греции в результате нападения диких животных. Такую версию выдвинули следователи, изучавшие обнаруженные останки женщины, сообщает The Independent.

62-летняя женщина пропала в окрестностях города Маронея 21 сентября после посещения одного из археологических объектов. Спустя два дня полицейские обнаружили ее останки.

Первоначально стражи порядка предположили, что на туристку напали бродячие собаки. Однако после проведения экспертизы, криминалисты предположили, что женщину загрызли волки или шакалы.

Туристы регулярно становятся жертвами диких животных. 24 июля сообщалось, что в природном парке Чебера-Чарчара на юге Эфиопии слон убил туриста из Испании. По словам очевидцев, мужчина грубо нарушил правила безопасности: он вышел из автомобиля и слишком близко подошел к животному, желая сделать эффектную фотографию. Слон сбил его с ног хоботом, а затем проткнул бивнем.