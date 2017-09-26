Промсвязьбанк представил концепцию нового интернет-банка для МСБ

Промсвязьбанк представил концепцию нового интернет-банка «Мой бизнес» на 9-й ежегодной конференции «Электронные платежи и денежные переводы-2017». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что в системе появилась возможность открыть расчетный счет в рублях и валюте. Уже сейчас клиенты могут подписывать платежи в рублях и другие документы с помощью облачной электронной подписи, которую используют для входа в мобильный банк.

По словам директора по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Ивана Паткина, интернет-банк позволяет клиентам создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету, в том числе выписка, графики и диаграммы. Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий современный дизайн и интуитивно понятный интерфейс позволяют осуществлять операции быстро.

«Банковский рынок серьезно меняется, и это должно отражаться на наших продуктах. Новый интернет-банк синхронизируется с мобильным банком, что делает процесс работы в нем быстрым и удобным», — отметил Иван Паткин.

Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как передовой и функциональный интернет-банк. В 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.

