Fox News назвал уткой запуск Ираном баллистической ракеты

Иран не запускал 23 сентября баллистическую ракету, видеозапись испытания, показанная по государственному телевидению, была сделана более семи месяцев назад. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников.

Источники телеканала, в частности, рассказали, что на видео показан неудачный запуск ракеты в январе этого года. Вскоре после пуска она взорвалась, пролетев около 965 километров.

22 сентября Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты Khorramshahr, которая может нести несколько боеголовок. Она также была представлена на военном параде в Тегеране.

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Отмечается, что дальность полета ракеты достигает двух тысяч километров.

Иран и шестерка международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли в середине июля 2015 года договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

23 сентября президент США Дональд Трамп раскритиковал Тегеран за пуск ракеты и обвинил его в сотрудничестве с Пхеньяном.