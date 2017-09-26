Ди Каприо «отправили рожать» под присмотром Скорсезе

Пользователи Reddit вспомнили о кадре со съемок фильма «Волк с Уолл-стрит», на котором режиссер картины Мартин Скорсезе объясняет исполнившему главную роль Леонардо Ди Каприо, как изобразить паралич после приема наркотиков. В результате постановщик и актер стали героями десятков фотожаб, погружающих их в неожиданные ситуации.

Мастера фотошопа попытались объяснить, почему Ди Каприо находится в такой странной позе, и высмеяли неудачи актера на пути к получению статуэтки «Оскара».

Изображение: Reddit 1 /5

Фильм «Волк с Уолл-стрит» вышел на экраны в конце 2013 года. Это была пятая картина Скорсезе, в которой снялся Ди Каприо. Лента получила пять номинаций на «Оскар», в том числе и за «Лучший фильм», но статуэтку не взяла. Фильмы Скорсезе с начала 1980-х годов номинировались на «Оскар» восемь раз, но первый приз он взял только в 2007 году за фильм «Отступники», в котором также играл Ди Каприо. Сам актер получил высшую награду Американской академии кинематографических искусств и наук в 2016 году за фильм «Выживший».