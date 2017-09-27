МИД России даст оценку докладу ООН о правах человека в Крыму

Министерство иностранных дел России предоставит в Организацию Объединенных Наций оценку доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Крыму. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, передает Крыминформ.

«На днях в органы ООН будет представлена более обстоятельная позиция МИД по оценке данного доклада», — отметил он.

Ранее Мурадов раскритиковал доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека за то, что в нем использованы

«односторонние сведения, предоставляемые украинской стороной».

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Двумя днями ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскритиковала доклад, подготовленный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в регионе. «Я неоднократно бывала в Крыму, веду прием крымчан и получаю от них обращения. Постоянно общаюсь с уполномоченными по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Крыму», — отметила она.

В опубликованном 25 сентября докладе содержатся советы «применять украинские законы в Крыму согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи [ООН]», а также «обеспечить доступность образования на украинском языке». Помимо этого, в документе утверждается, что «были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни».