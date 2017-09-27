Польская компания «Углекокс» начнет импортировать уголь из США

Польша, одна из ведущих угледобывающих стран мира, начинает импорт твердого топлива. Первое судно из США ждут в середине октября. Получатель — компания «Углекокс». По данным газеты Rzeczpospolita, рассматривают варианты следующих поставок твердого топлива из Казахстана или Колумбии.
Издание отмечает, что в пробной партии из-за океана будет поставлено 75 тысяч тонн топлива. «Углекокс» до сих пор в основном занималась экспортом угля из Польши. В настоящее время на польском рынке начался дефицит угля в связи с тем, что польские горнодобывающие предприятия сократили объемы добычи.
В результате в этом году «Углекокс» сможет экспортировать только 2,5 миллиона тонн угля, тогда как в прошлом году этот показатель составил 4 миллиона тонн. Компания рассчитывает за счет импорта угля сохранить свои позиции на рынках ЕС.
Снижение объемов добычи угля в Польше привело к резкому увеличению импорта. С января по июль поставки составили 5,8 миллиона тонн топлива, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом 65 процентов угля было ввезено из России.
В начале августа глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил о готовности Польши импортировать американский сжиженный природный газ при условии, что цена на него будет конкурентоспособной. По его словам, пока американский СПГ значительно дороже. «Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов», — отметил Ващиковский.