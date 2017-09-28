В двух детсадах Швеции отменили понятия «девочка» и «мальчик»

В двух детских садах Швеции провели эксперимент по разрушению традиционных гендерных стереотипов, отменив понятия «девочка» и «мальчик», а также ограничив использование соответствующих слов. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает CNN.

Учреждения Nicolaigarden и Egalia также приняли дополнительные меры. Например, на детских площадках нет отдельных зон для игр в куклы или строительства замков: все игрушки специально расположены так, чтобы воспитанники играли вместе вне зависимости от пола и увлечений.

Воспитатели также стараются называть подопечных по имени или используют гендерно-нейтральное местоимение «хен». Одна из воспитательниц гендерно-нейтрального детского сада рассказала изданию, что, проанализировав методы работы воспитателей, администрация пришла к выводу, что менять нужно не только детей, но и сами методы работы с ними.

По ее словам, воспитатели используют разные интонации при общении с мальчиками и девочками. Кроме того, задиристых мальчиков терпят, а девочек одергивают. В то же время, если воспитанница плачет, ее скорее всего попробуют утешить, а от воспитанника потребуют перестать ныть. «Мы хотим снять барьеры, которые мешают девочкам и мальчикам делать то, что им нравится. Мы хотим, чтобы у всех детей были одинаковые возможности чувствовать, самовыражаться, любить то, что им на самом деле нравится, заниматься тем спортом, которым им хочется заниматься. Мы не хотим их ограничивать», — пояснила воспитательница.