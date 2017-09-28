Бундесвер ушел с турецкой базы Инджирлик

Вооруженные силы ФРГ завершили вывод контингента с турецкой военно-воздушной базы Инджирлик. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя военного ведомства Германии.

По его словам, передислокация немецкого военного контингента на военную базу Аль-Асрак в Иордании завершится в октябре текущего года. Оттуда бундесвер продолжит поддерживать операции международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке.

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Всего на авиабазе Инджирлик находились около 260 немецких солдат и офицеров, шесть самолетов-разведчиков «Торнадо» и один летающий танкер.

Формальным поводом для ухода стали запреты турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями военного контингента на авиабазе. 15 мая сообщалось, что турецкие власти в очередной раз отказали группе немецких депутатов в посещении Инджирлика.

В качестве других причин выдвигались различные поводы, в частности принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа, а также предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.