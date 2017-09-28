ЛДПР призвала отменить досрочное и надомное голосование на выборах

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил о необходимости отменить досрочное и надомное голосование в России. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 сентября.

«Совершенно очевидно, что мы находимся на том пороге, когда уровень цифровизации нашего общества достигнет такого формата, что в этой процедуре не будет необходимости — ни в досрочном, ни в голосовании на дому», — сказал Диденко в ходе круглого стола в Центризбиркоме России по итогам выборов 10 сентября.

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По его мнению, для реализации избирательных прав можно использовать средства, которые позволяют биометрически идентифицировать человека.

21 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к президентским выборам в марте 2018 года планируется разработать мобильное приложение для поиска избирательных участков.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.