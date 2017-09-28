Автомобиль в Риге врезался в воспитанников детского сада

В Риге автомобиль наехал на группу воспитанников детского сада, из них трое пострадали и были госпитализированы. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Delfi.

По предварительным данным, водитель, мужчина 1987 года рождения, потерял управление машиной Volvo и выехал на тротуар, по которому воспитательница вела группу детей.

«Водитель въехал в группу детей и далее в стену здания», — отметили в пресс-службе полиции.

Как уточнили в Службе неотложной медицинской помощи, пострадавшим от шести до семи лет, их состояние стабильное. Водителю автомобиля помощь была оказана на месте ДТП, от госпитализации он отказался.