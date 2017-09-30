Скончалась старейшая актриса «Табакерки» Наталия Журавлева

Старейшая актриса «Табакерки» Наталия Журавлева скончалась в Москве в субботу, 30 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу театра.

«Сегодня на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, наша дорогая и любимая Наталия Дмитриевна Журавлева. Российский театр понес невосполнимую утрату: не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы», — приводит агентство заявление «Табакерки».

Представители театра отметили, что «о месте прощания с Наталией Дмитриевной и дате ее похорон будет сообщено позже». О причинах смерти артистки не сообщается.

Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье народного артиста СССР Дмитрия Журавлева. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после служила в театре имени Ленинского комсомола. В начале 90-х стала преподавать сценическую речь, а с 1995 года работала в труппе Театра под руководством Олега Табакова. Играла в спектаклях по произведениям русских и зарубежных классиков, в том числе Максима Горького, Антона Чехова, Августа Стриндберга и Бертольта Брехта.