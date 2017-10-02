Крым
 

Объяснены отличия референдумов в Крыму и Каталонии

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Ремзи Ильясов
Ремзи Ильясов

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что крымский референдум, в отличие от каталонского, прошел мирно и без столкновений, передает РИА Новости.

Крыму, по словам Ильясова, в отличие от Каталонии, удалось не допустить вмешательства в референдум центральных властей в Киеве и избежать столкновений. При этом, добавил он, каталонцы намерены выйти из состава Испании, опираясь исключительно на исторические особенности.

«Крымский референдум проводился в том числе исходя из соображений безопасности граждан. Поэтому было принято решение объявить независимость и войти в состав Российской Федерации. В этом разница. У Крыма было больше оснований, чтобы отделиться», — сказал представитель республиканского парламента.

1 октября в Каталонии прошел референдум за независимость. Официальный представитель правительства региона Жорди Турул заявил, что за отделение высказались 90,09 процента проголосовавших. Власти Испании объявили голосование незаконным. В результате столкновений с полицией, пытавшейся помешать проведению референдума, пострадали более 800 человек.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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