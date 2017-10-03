Оленевод получил 18 лет колонии за убийство двух газовиков

В Ямало-Ненецком автономной округе суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 22-летнего местного жителя, застрелившего из карабина двух мужчин. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Преступление было совершено 19 декабря 2015 года в тундре. Оленевод Даниэл Пяк повздорил с сотрудниками компании «Газпром переработка» Андреем Ходаковым и Денисом Свистуновым, пишет Ura.ru. По данным издания, мужчины выясняли, кто в тундре хозяин. В итоге словесный конфликт перерос в перестрелку.

По данным СКР, обвиняемый и потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта местный житель выстрелил в мужчин из своего охотничьего гладкоствольного карабина «Сайга 12К». Они получили смертельные ранения, от которых скончались на месте.

В СКР отметили, что расследование уголовного дела осложнялось тем, что преступление совершено в условиях неочевидности. Однако собранные доказательства подтвердили вину местного жителя, в том числе результаты комплексной судебно-медицинской и судебно-баллистической экспертиз.

В ходе следствия и в суде Пяк свою вину не признал. Он выдвигал свою версию произошедшего: 19 декабря он с двумя братьями объезжали свои пастбища, когда наткнулись на двух охотников в состоянии алкогольного опьянения. После того как оленеводы попросили мужчин покинуть территорию, начался конфликт, в ходе которого один из охотников выстрелил из своего дробовика в сторону оленеводов. Как рассказал Пяк, увидев, что его братья падают на землю, он, обороняясь, выстрелил из своего ружья в ответ. Попав в обоих охотников, он погрузил своих братьев на сани и отвез их домой. Двое жителей ЯНАО получили легкие ранения, один из них госпитализирован.

«Газпром переработка» — дочернее предприятие ПАО «Газпром».