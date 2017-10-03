Путин отметил особую роль России в обеспечении энергобезопасности Евразии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой «Российской энергетической недели», отметив особую роль страны в обеспечении энергетической безопасности Евразии. Текст телеграммы размещен во вторник, 3 октября, на официальном сайте Кремля.

«Устойчивый рост современной мировой экономики тесно связан с обеспечением энергетической безопасности. И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России — одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что на площадках РЭН соберутся представители органов власти, крупнейших отраслевых компаний, деловых кругов и экспертного сообщества из России и других стран. Он выразил надежду на то, что содержательный диалог участников форума будет способствовать выработке единых подходов к формированию международной энергетической повестки.

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики пройдет в Москве с 4 по 7 октября. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, журналисты. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия создадут совместный фонд объемом один миллиард долларов для инвестиций в энергетику. Окончательная договоренность об этом будет достигнута в ходе визита саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву.